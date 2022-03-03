Перечислены проблемы со здоровьем, возникающие из-за смартфонов

Использование компьютера, смартфона и времяпровождение за видеоиграми приводят к проблемам с позвоночником, шеей, глазами и лишним весом. Об этом в беседе с Gazeta.ru рассказала врач-терапевт и медицинский директор Checkme Алевтина Федина, передает Day.Az.

"Постоянное сидение за компьютером и скроллинг в телефоне приводят не только к сколиозу, искривлению позвоночника влево или вправо, но и к гиперкифозу. Это вытяжение шеи вперед из-за того, что мы часто смотрим в экраны. Кроме того, развивается не просто сутулость - спина начинает даже несколько горбиться. Большое напряжение также испытывает глазной аппарат. Если есть предрасположенность, зрение, скорее всего, будет ухудшаться", - предупредила Федина.

Она считает, что молодые люди, увлеченные гаджетами, реже уделяют времени спорту. Это происходит потому, что у них может отсутствовать мотивация для выхода на свежий воздух, так как интерес сосредоточен на происходящем на экране.

"Это гораздо больше стимулирует выработку дофамина, да и сидеть на диване с джойстиком проще, чем бегать по улице. Процент ожирения среди молодых людей, как следствие, на очень высоком уровне. Таким образом, нынешняя молодежь и правда имеет больше проблем со здоровьем, в отличие от миллениалов в их возрасте", - отметила Федина.

Подобные увлечения также имеют и положительные стороны, считает врач. По ее словам, игры улучшают концентрацию, рефлексы и снижают уровень агрессии, так как ее выплескивают виртуально, и поэтому в обычной жизни она не проявляется.