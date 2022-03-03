Найден способ спасти человечество

В США нашли способ уменьшить уровень загрязнения окружающей среды с помощью камней. Ученые из Колумбийского университета провели эксперимент и установили, что некоторые виды твердой горной породы могут помочь человечеству избежать климатической катастрофы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время выветривания горных пород происходит минерализация углерода - химическая реакция, в ходе которой углерод из углекислого газа поглощается минералом. Таким образом камни способны хранить в себе вредный для экологии углерод несколько тысяч лет. Считалось, что способность горных пород сдерживать углерод сильно ограничена, ведь в процессе минерализации поры в камне закрываются, что в дальнейшем мешает углекислому газу попасть внутрь. Однако новое исследование показало, что в некоторых видах горных пород во время минерализации образуются кристаллы, которые расширяют камень и способствуют появлению новых трещин - примером такой горной породы является оливин. Благодаря этому минерал может поглощать гораздо больше углерода.

"Теперь мы надеемся найти способ оптимизировать этот процесс, чтобы запустить несколько тестовых проектов", - заявила геолог из Колумбийского университета Каталина Санчез-Роа. По ее словам, альтернативой сдерживанию углерода в камнях являются подземные резервуары, в которые помещают газообразный или растворенный углекислый газ. Минус таких резервуаров в том, что может произойти утечка. В то же время минерализированный углерод стабильно сохраняется в твердом виде очень долго и не может попасть обратно в атмосферу.