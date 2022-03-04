Искусственную мышцу научили сокращаться

Специалисты Университета Фрайбурга (Германия) научились синтезировать мышцы из натурального белка, способные автономно сокращаться. Исследование опубликовано на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медиков, синтез искусственных мышц играет ключевую роль в разработке новых имплантатов и сложных протезов. Согласно научной работе, немецким исследователям удалось создать синтетические мышцы, полностью состоящие из натуральных белков. Авторы исследования отметили, что натуральные белки использовались для создания мышц и ранее, но получившийся материал не мог сокращаться.

При разработке искусственных мышц ученые использовали натуральный белок эластин. На его основе были созданы два компонента: первый реагировал на изменение температуры, второй - кислотности. Затем они были соединены с помощью технологии фотохимического сшивания.

"Высокая биосовместимость материала и возможность корректировки его состава в соответствии с конкретной тканью могут проложить путь для будущих применений в реконструктивной медицине, протезировании, фармацевтике или мягкой робототехнике", - отметил доктор Штефан Шиллер (Stefan Schiller).