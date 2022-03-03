Названы обостряющиеся весной психические заболевания

Психотерапевт Владимир Снигур в беседе с "Вечерней Москвой" назвал самые распространенные ментальные расстройства, которые обостряются в весенний период, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, основным фактором обострения психических заболеваний в это время становится несоответствие внутреннего состояния человека окружающим его факторам.

"То есть на фоне буйно цветущей природы, солнца и тепла его внутренний мир кажется намного мрачнее. Кроме того, пусковым механизмом могут стать стрессовые ситуации, которых сейчас хватает. В целом весной происходит дестабилизация личностных расстройств, депрессивных и биполярных", - объяснил Снигур.

Такие условия способствуют и обострению более серьезных заболеваний, например, шизофрении, а также могут вызывать перепады настроения и повышенную тревожность. В случае появления подобных симптомов врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту, который сможет назначить соответствующее лечение.