Как справиться со страхом?

Семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева назвала простой способ справиться со страхом. О рекомендуемых методах борьбы с тревожностью она написала на личной странице в Instagram. В частности, эксперт посоветовала нарисовать свои эмоции на бумаге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Какой он, ваш страх? На что похож? Может, на какой-то предмет или существо? Рассмотрите его со всех сторон. Подумайте, что вы можете с ним сделать? Уменьшить, видоизменить, приручить? Важно, чтобы страх стал подконтрольным вам, а не вы ему", - подчеркнула специалист.

Для победы над страхом Дмитриева также порекомендовала вытанцевать его из себя. "Включите музыку, закройте глаза и вытанцовывайте свои эмоции. Все, что чувствуете! Двигайтесь! Станет легче", - заверила она.

Также в особо стрессовые моменты психолог предложила петь. "Войте. Кричите. Мычите. Всячески извлекайте из себя звуки", - написала эксперт.