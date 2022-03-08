Не только коронавирус способен менять вкусовые ощущения

Отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев рассказал, что повышенная тревожность способна привести к изменению вкусовых ощущений у человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык. Жжение - это прямой фактор того, что слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит вкусовая инверсия - изменение вкусовых ощущений", - сказал врач.

Под изменениями он имел в виду как и притупление вкуса продуктов и напитков, так и качественное изменение вкуса - вы можете ощущать привкус, которого у этого продукт не замечали, либо вкусы могут "смешиваться".

Восприятие вкуса также меняют курение, употребление алкоголя, регулярное употребление фастфуда и газировки, - все эти привычки негативно влияют на сосочковый слой, заключил врач.