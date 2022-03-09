Врач рассказал о влиянии посещения бани при COVID-19

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев посоветовал воздержаться от посещения бани при появлении симптомов COVID-19, а также с осторожностью относиться к банным процедурам после болезни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, банные процедуры ошибочно считаются способом избавится от респираторного вирусного заболевания.

"Это неправильная идея. Организму и так сложно, а баня создает дополнительную нагрузку. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, следует потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А банные процедуры имеют совершенно обратный эффект - выпаривают жидкость из тела человека", - рассказал Хухрев.

Он предложил отказаться от бани во время болезни и в период восстановления после нее.