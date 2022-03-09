Названа еда, которую должны есть дети и подростки

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у многих детей из развитых стран есть избыточный вес или они страдают ожирением. Как пишет портал Mundo deportivo, например в Испании, чаще встречается избыточный вес у девочек, а ожирение - у мальчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Испанском фонде пищеварительной системы (FEAD) уверяют, что одной из основных причин ожирения является энергетический дисбаланс между потребляемыми и расходуемыми калориями, что в основном связано с тем, что многие дети едят большое количество продуктов, богатых жирами.

Поэтому, чтобы предотвратить ожирение или любую другую проблему со здоровьем, важно, чтобы дети и подростки придерживались здорового и сбалансированного питания, отдавая приоритет средиземноморской диете.

В FEAD уверяют, что первым шагом к лечению ожирения является улучшение пищевых привычек и повышение физической активности у несовершеннолетних.

В организации дали следующие советы, как кормить детей и подростков. Детей нужно всегда кормить завтраком перед походом в школу или институт. Этот прием пищи должен включать молоко, хлеб или хлопья, фрукты. Все это необходимо, чтобы получить энергию для игр и учебы.

У детей должен быть перекус до обеда. Полезно съесть бутерброд, фрукт или несколько орехов на школьном перерыве.

Для детей нужно готовить разнообразные обеды. Отдавать предпочтение свежим, сезонным и местным продуктам.

На полдник ребенку можно дать йогурт или мягкий сыр, фрукты или даже каши и орехи.

Если ребенок есть хлеб, то лучше выбирать для него цельнозерновой и с каплей оливкового масла.

Детям нужны три молочных продукта в день: они полезны для здоровья и укрепления костей. Например, это может быть йогурт, сыр или стакан молока.

Фрукты помогают детям оставаться здоровыми из-за их витаминного и минерального состава.

По данным Европейского информационного совета по пищевым продуктам (EUFIC), в подростковом возрасте существует риск дефицита железа и кальция.

Поэтому необходимо увеличить потребление продуктов, которые гарантируют получение с пищей этих веществ. К ним можно отнести бобовые культуры, зеленые овощи, орехи и злаки, обогащенные железом. Также важно увеличить потребление молочных продуктов.