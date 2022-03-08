Какие цветы не стоит дарить аллергикам?

Мимозы, букеты с сильными запахами и подсолнухи лучше не дарить людям, которые склонны к аллергии, рассказала Gazeta.ru аллерголог-иммунолог, эксперт рабочей группы НТИ EcoNet Юлия Гайсина, передает Day.Az.

"Мимоза - это на самом деле акация, которая относится к деревьям. Людям с поллинозом, то есть аллергией на цветение, не подойдет такой подарок в дом, так как такие цветы могут вызвать симптомы аллергии", - сказала она.

Симптомы аллергии следующие: чихание, насморк, покраснение глаз, чувство песка в глазах, зуд в полости носа, глаз. Эксперт отметила, что при ухудшении состояния возможно присоединение бронхиальной астмы, которая характеризуется приступами удушья, кашля, одышки, свистящего дыхания при контакте с аллергеном.

"Подсолнухи, которые очень полюбились в букетах, также лучше оставить для людей, которых не беспокоит поллиноз. Букеты, в составе которых красуются цветы с сильными запахами, лучше не дарить людям с аллергией, так как резкие сильные запахи могут быть триггером развития приступа бронхиальной астмы", - предупредила Гайсина.

Также у некоторых встречается аллергия на цветение злаковых трав, поэтому лучше не покупать букеты, украшенные колосьями пшеницы и ржи. Цветы, которые следует выбирать, должны быть выращены в искусственных условиях и не иметь сильного аромата. К таким цветам относят: кустовые розы, орхидеи, гвоздики, эустомы, тюльпаны.