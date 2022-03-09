В Испании тестируют революционное лечение при помощи 5G

Месяц назад с большой помпой было объявлено, что робот-хирург, разработанный специалистами Университета Джона Хопкинса, провел сложную операцию без помощи человека. Роботизированная система, которое станет реальностью в ближайшие годы, будет возможным только благодаря пятому поколению мобильной связи 5G.

Это пятое поколение технологий открывает возможности для индустрии здравоохранения в Испании, которые становятся все более и более очевидными.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным испанского офиса Capgemini Spain, одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий, преимущества 5G применительно к сфере здравоохранения обеспечивает использование данных, на основе которого будут приниматься решения в режиме реального времени, что позволит врачам более точно идентифицировать заболевания.

По данным Capgemini Spain, 80 процентов медицинских услуг в ближайшие пять лет будут оказываться уже не в больнице, а на дому. По оценкам, в 2025 году доход, связанный с высокими технологиями, а именно 5G, составит 2,5 миллиарда долларов. Испания находится на начальном этапе программы развертывания 5G, хотя и более продвинутой, чем в других европейских странах.

Децентрализация медицинского обслуживания также подразумевает новую форму кибербезопасности, которая может усилить защиту данных о здоровье, обеспечивая при этом более низкое потребление энергии и большую устойчивость.

Согласно отчету научного журнала The Lancet "Глобальная хирургия 2030", в 2030 году потребуется около 5 тыс. операций в год на 100 тыс. жителей, что подчеркивает необходимость внедрения цифровых технологий в клинической хирургии.

По словам врача испанского Фонда Пучверта и президента секции роботизированной хирургии Европейского общества урологов Альберто Бреда, одной из самых больших проблем является удаленная работа, поскольку хирург может оперировать раненых за километры. С 4G это было невозможно, учитывая задержку связи. Но пекинские врачи во главе с Лин Чжипей показали, что с мобильной связью 5G это возможно.

Испанская телекоммуникационная компания Telefónica содействовала семи операциям в медицинском центре в Малаге, в проведении которых удаленно помогали врачи из Японии с использованием технологии 5G.

Telefónica также запустила видеосервис Amethyst на основе 5G и виртуальной реальности для улучшения качества жизни людей с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Около 800 тыс. человек в год переносят остановку сердца в ЕС, 40 тыс случаев - в Испании, и из них только 8 проц пациентов выживают. Это соотношение можно улучшить, если уменьшить время реагирования и обслуживания пациента, где 5G играет ключевую роль.

Шведская компания Ericsson прогнозирует, что в сфере здравоохранения в 2026 году операторы, занимающиеся трансформацией здравоохранения с помощью 5G, получат прибыль в размере 76 миллиардов долларов.

Испания, согласно исследованию Wavemaker, занимает седьмую позицию в рейтинге стран с самым высоким применением новых цифровых продуктов. Фундаментальное изменение заключается в том, что раньше пациент сам посещал медицинский центр, а теперь благодаря высоким технологиям центр может быть рядом с ним все время.

Мадридский университет Карлоса III создал продукт Inrobics, который предлагает новую модель реабилитации с использованием искусственного интеллекта и социальных роботов, чтобы помочь людям с функциональными или неврологическими ограничениями улучшить качество жизни.

Для прогностической медицины потенциал 5G с мониторингом в реальном времени неисчислим. Все эти проекты показывают, что как в диагностике и мониторинге, так и в лечении можно будет успешно использовать 5G, а телекоммуникации в телемедицине, хирургии или носимых устройствах разрабатывают самые амбициозные программы.