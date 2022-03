Названы семь способов надолго сохранить молодость

Врач-терапевт из США назвала семь способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. Ее советы публикует Eat This, Not That! (ETNT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь Томи Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара. "Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар также повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем", - объясняет доктор.

Другой важный фактор сохранения молодости - достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно семь-восемь часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола - гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением.

"Физические упражнения - еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма", - считает Митчелл. Она советует выпивать в день по восемь-десять стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение.

В ежедневный рацион Митчелл советует добавить как можно больше фруктов и овощей, потому что они обеспечивают организм антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, необходимыми для сохранения здоровья и моложавой внешности. Кроме того, она рекомендует есть больше нежирного мяса, такого как курица или индейка, и отказаться от магазинных полуфабрикатов.

Врач уверена, что снижение уровня стресса поможет сохранить здоровье и молодость. Для того чтобы легче переносить стресс, Митчелл советует больше заниматься физическими упражнениями и йогой.