В колесе марсохода Perseverance застрял камень

В колесо марсохода Perseverance попал небольшой камень. Это видно на фотографиях на сайте NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На изображении, снятом камерой избегания угроз (Hazcam), видно, что на внутренней стороне обода колеса лежит светлый камень. Судя по всему, он попал туда при движении по дну кратера Езеро, где находится аппарат.

Первоначальная фотография была сделана 25 февраля 2022 года. Пять дней спустя, 2 марта, на новой фотографии камень лежал на том же месте. Некоторым наблюдателям неясно, как камень там оказался, поскольку ровер перемещается относительно медленно, менее одного километра в час, и из-под его колес не должны лететь крупные частицы грунта.

Команда марсохода утверждает, что камень не несет угрозу миссии и никак не влияет на ее ход. Как пояснил изданию Gizmodo сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA, "подобное случается при при езде по склону поперек, и, в конце-концов такие камни вываливаются из колеса сами".