Разработан метод быстрого создания 3D-изображений
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Специалисты Университета Тохоку (Япония) описали новый способ создания трехмерных изображений. Результаты научной работы были опубликованы на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Световая микроскопия широко используется в научной сфере и медицинской диагностике. По словам ученых, основная проблема лазерного сканирования заключается в том, что для получения 3D-снимков необходимо несколько раз отсканировать двухмерные объекты. Новые методы лазерной микроскопии, разработанные японскими специалистами, позволяют выполнить данное сканирование быстро - буквально за одну операцию.

Исследователи использовали вытянутое в осевом направлении лазерное пятно, которое они называют световой иглой. С помощью технологий компьютерной голографии ученые стали полагаться на флуоресцентные сигналы. Благодаря данной особенности информация о текстуре объекта может быть записана одновременно со всех сторон, что позволяет получать трехмерные изображения без изменения плоскости наблюдения.

Созданный инженерами микроскоп позволил построить трехмерное изображение в процессе единственного двухмерного сканирования световой иглой для диапазона глубин 20 микрон. Исследователи также продемонстрировали возможность быстрого получения 3D-изображений для плотных биологических образцов со скоростью, более чем в десять раз превышающей обычную технику.