Видеоигры помогли улучшить навыки чтения

Канадские специалисты выяснили, что видеоигры улучшают навыки чтения. Об этом сообщает издание The Star Phoenix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании аспирантки Университета Саскачевана (Канада) Шейлин Кресс (Shaylyn Kress) говорится, что умения, которые помогают развивать видеоигры, могут быть полезными при улучшении навыков чтения. В этой связи специалистка сделала вывод, что родители должны поощрять увеличения играми у своих детей, так как они помогут им научиться быстрее читать.

В ходе научной работы Кресс проанализировала, какие виды игры наиболее популярны у геймеров. Также специалистка выяснила среднее число объектов, которые появляются в видеоиграх в боковой части экрана - так, чтобы у пользователя было задействовано периферическое зрение. Группа участников выполнила задания на чтение, когда различные слова появлялись на экране в течение короткого промежутка времени.

Исследование показало, что видеоигры помогали тренировать системы зрительного внимания, которые необходимы для быстрого и эффективного чтения. "Мы заметили, что люди, которые чаще используют периферическое зрение в видеоиграх - например, текстовые уведомления или враг, появляющийся сбоку, а не в центре экрана, - как правило, отличаются более быстрой реакцией", - отметила Шейлин Кресс.

В заключении аспирантка подчеркнула, что создатели видеоигр должны планировать геймплей таким образом, чтобы геймеры чаще обращали внимание на объекты, появляющиеся в боковой части экрана. "Нам может быть полезно знание о том, какое влияние хобби может оказать на мозг людей", - подытожила Кресс.