Раскрыт способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал про способ, которой позволит улучшить самочувствие при резкой смене погоды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что внезапное понижение температуры воздуха вызывает у ряда людей ощущение разбитости, головную боль и усталость. Однако, как считает доктор, не следует сильно волноваться из-за таких симптомов, если их единственной причиной является смена погоды.

"У нас весна постепенно сменяет зиму, что может отражаться на самочувствии людей. Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны", - продолжил он.

Специалист также указал, что врачи не назначают какое-либо лечение при плохом самочувствии из-за резкой смены погоды.

"Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться. Вот такие простые рекомендации могут помочь", - добавил Кузьменко.