Психиатр рассказал о пользе истерики

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин заявил, что с помощью истерического состояния человек приспосабливается к неблагоприятным и тревожным условиям, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Фомина, истерика является адаптивным механизмом и служит способом выплеснуть негативные чувства и не копить их в себе.

"Когда человек уже не может терпеть то, что происходит, не может терпеть тревогу или стресс, он начинает это упорно проговаривать, эмоционально жестикулируя, повышая голос. Краткосрочная истерика может быть безопасна и может быть нужна. Проявить истеричность в моменте, заплакать, проявить эмоции - это возможность выпустить пар, негатив, чтобы его не копить", - рассказал Фомин.