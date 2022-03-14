Перечислены способы сохранить качество волос

Модный редактор журнала Glamour Джулия Вильжевски (Giulia Wilzewski) дала читателям рекомендации по уходу за разными типами волос. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперт перечислила способы, которые помогут сохранить качество волос любой структуры. Женщина порекомендовала интенсивно увлажнять пряди, используя шампуни, маски и кондиционеры. Кроме того, по ее словам, необходимо приобрести качественную расческу и приборы для укладки с щадящими режимами работы. Она также посоветовала наносить на кончики масло, чтобы предотвратить их ломкость.

Вильжевски заявила, что обладательницам непослушных волос, которые восприимчивы к погодным условиям, следует бережно относиться к своим локонам. Например, лучше не вытирать волосы тканевым полотенцем -‌ вместо этого нужно аккуратно убрать с волос лишнюю влагу с помощью бумажных салфеток. Альтернативой обычному полотенцу также может стать тюрбан из микрофибры. При этом после мытья необходимо использовать специальные продукты для кудрявых волос, в том числе несмываемый кондиционер, который позволит локонам дольше оставаться гладкими и упругими.

Девушкам, которые борются с недостатком прикорневого объема, Вильжевски советует отказаться от утяжеляющих волосы сывороток и масел. Данные средства, по ее мнению, лучше заменить на муссы и спреи, которые необходимо наносить до начала укладки. Отмечается, что пышность прическе помогут придать расческа-брашинг и нанесение сухого шампуня на чистые волосы.

Тусклые локоны также нуждаются в увлажнении, отмечает журналистка. Так, например, блеск волосам обеспечат несмываемые кондиционеры и масла, которые глубоко проникают в их структуру. Эксперт уточнила, что сушить волосы следует по направлению их роста, чтобы разгладить кутикулу ("чешуйки") прядей, а полученный результат можно закрепить специальным спреем для блеска.

Последний лайфхак редактор адресовала девушкам с короткими стрижками, которые хотят как можно быстрее отрастить длинные локоны. В первую очередь необходимо регулярно стричь кончики в салоне красоты, таким образом сохраняя качество волос. Кроме того, обладательницам подобных причесок необходимо использовать несмываемые уходовые средства и еженедельно применять питательные маски.