Назван проверенный способ справиться с тревогой и стрессом

Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко в интервью агентству городских новостей "Москва" назвала проверенный способ справиться с тревогой, посоветовав вести личный дневник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, ведение дневника в течение десяти минут перед сном ежедневно - хороший инструмент для работы со стрессом. "Любой ритуал снижает тревожность, потому что наш мозг любит определенность. Если есть определенность, то нет опасности; определенности нет - опасность есть. Это эволюционный механизм, и он присутствует до сих пор в нашей жизни", - отметила психолог.

Эксперт добавила, что запись своих достижений также помогает человеку осознать их значимость. "Человеку свойственно обесценивать свои знания, умения, навыки, полученные в результате преодоления. Но если они у нас записаны, мы можем их перечитать, еще раз пережить эти моменты и понять, что мы молодцы, что смогли это сделать", - прокомментировала собеседница.

Записанные мысли о себе, о своих поступках, делах и планах помогают самоидентификации и нахождению ответов на вопросы - кто я и чего хочу. Самоидентификация - это обязательный инструмент для повышения качества жизни, рассказала Пономаренко.