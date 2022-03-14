Назван способ побороть стресс с помощью смартфона

Россиянам, которые чувствуют апатию и упадок сил, стоит установить приятную заставку в смартфоне, чтобы таким образом снимать стресс. Такой простой способ побороть негативные настроения у людей назвала Gazeta.ru психолог, бизнес-консультант Motive agency&production Яна Лейкина, передает Day.Az.

"Мы можем влиять на восприятие действительности с помощью простых техник. Одна из них - изображение на экране. Выбор заставки находится в зоне нашего управления. Взгляд на экран смартфона падает каждые несколько минут, поэтому изображение на экране очень сильно на нас влияет, осознаем мы это и нет", - отметила специалист.

По словам эксперта, цветовая гамма и образы на заставке формируют внутреннее состояние пользователя гаджета и настраивают его на позитивный или негативный сценарий поведения в течение дня.

"Цветовая гамма не должна быть слишком яркой, так как любое эмоциональное возбуждение имеет обратную сторону. Лучше, если это будут позитивно-нейтральные цвета, которые для каждого индивидуальны. Чаще всего это натуральные оттенки, связанные с природой - цвет неба, травы, цветов", - добавила Лейкина.

Психолог сообщила, что образ на заставке также должен быть позитивно-настраивающим: фото любимого человека или ребенка, красивый пейзаж, связанный с путешествием, репродукция любимого художника.