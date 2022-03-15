Сколько времени стоит уделять чтению новостей?

Чтобы избежать зависимости от негативной информации в интернете и уменьшить тревожность, стоит уделять чтению новостей не более получаса в день. Такую рекомендацию дала руководитель горячей линии психологической помощи клуба "Мы вместе" Инна Силенок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Только начала затихать волна пандемии, как возникла новая психотравмирующая ситуация. Одним из самых дестабилизирующих факторов является информационная напряженность. Противоречивые новости, которые люди получают часто из непроверенных источников. Появилась новая форма зависимости - зависимость от новостей в интернете, "западание" на негативную информацию", - пояснила специалист.

По ее словам, в такой ситуации необходимо постараться взять под контроль свое психоэмоциональное состояние и минимизировать свое пребывание в интернете до одного раза в сутки и не более чем на полчаса. В случае, если человек не может справиться самостоятельно, добавила Силенок, и наблюдаются нарушение сна, тревога или приступы паники, стоит обратиться к специалистам.