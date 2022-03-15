В мантии Земли нашли загадочные области

Американские исследователи из Университета штата Аризона обнаружили в мантии Земли загадочные области. Выводы работы описаны в журнале Nature Geoscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эти аномалии ученые назвали Крупными областями с низкой скоростью сдвига (LLSVPs). Они представляют собой сгустки магмы, которая имеет иную плотность, чем в других частях мантии. Первую нашли под Тихим океаном и она примерно в сто раз больше, чем Эверест. Вторая аномалия располагается под Африкой и на 1000 километров выше, чем предыдущая. Она также имеет более низкую плотность, что делает ее менее стабильной и предсказуемой. Ученые считают, что оба пятна имеют разные составы и историю происхождения.

Авторы работы считают, что эти области способны повлиять на топографию земли, ее гравитацию, движение тектонических плит, а также на вулканическую активность. Однако они отметили, что это не означает, что они несут непосредственную опасность. Наоборот, понимание появления этих областей, их структуры, поможет лучше понять историю и эволюцию Земли.