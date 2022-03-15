Женщина показала оригинальный способ чистки сковородки и вызвала споры в сети

Хозяйка предложила слить жир со сковородки в фольгу и прослыла в сети расточительной.

Жительница Канады показала оригинальный способ чистки сковородки после жарки бекона и вызвала споры среди пользователей сети: если одним трюк понравился, среди других хозяйка прослыла расточительной, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина по имени Холли опубликовала ролик в социальной сети. На видео она взяла лист фольги, положила в кухонную раковину, придав ему форму стока, и слила в нее вытопившийся во время приготовления бекона жир.

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Затем хозяйка подождала, пока жир застынет, а потом выбросила образовавшийся затвердевший сгусток в мусорное ведро вместе с фольгой, не запачкав ни рук, ни раковины. Трюк, предложенный Холли, очень понравился ее подписчикам. "Я всегда использовала бумажное полотенце, чтобы убрать жир. Обязательно попробую этот способ", - написала одна из пользовательниц.

Многие зрители восхитились изобретательностью женщины, однако некоторые посчитали ее метод слишком расточительным. "Что? Я всегда храню этот жир, чтобы готовить на нем яичницу, пасту или гамбургеры", - написал один из зрителей.