Чечевичный плов с копченой рыбой

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом чечевичного плова с копченой рыбой.

"Необходимые ингредиенты:

- 3 стакана длиннозерного риса Басмати

- 2 стакана зеленой чечевицы

- 100-150 го сливочного масла

- 1/3 ст настойки шафрана

- 2 лаваша

- Копченая рыба Жерех (Xəşəm)

- Соль

Способ приготовления:

- Промываем рис в нескольких водах, до тех пор, пока не сольется весь крахмал и вода не станет прозрачной. Затем замачиваем рис в горячей соленой воде на 3 часа, как минимум. Желательно замачивать рис на ночь.

- Зеленую чечевицу тоже замачиваем на пару часов. Затем отвариваем до готовности, откидываем на дуршлаг.

- Высыпаем щедрую щепотку шафрана в стакан, заливаем его кипятком и даем настояться, накрыв блюдцем.

- Топим сливочное масло.

- Ставим кастрюлю с водой (для плова) закипать. Как только вода закипит, добавляем чуток лимонной кислоты, следом солим и выкладываем в воду ранее замоченный рис. Готовим до полутвердости риса, периодически помешивая. Рис должен увеличиться в размере вдвое и подниматься на поверхность бурлящей воды. Рис всплывает на поверхность кипящей воды? Отлично! Добавляем в воду с рисом чечевицу. Перемешиваем. Откидываем рис с чечевицей на дуршлаг.

- На дно кастрюли наливаем чуть растопленного сливочного масла. Застилаем двойным слоем лаваша. Аккуратно ножом делим лаваш на 6 треугольников. Затем выкладываем в кастрюлю 1/3 риса из дуршлага (ГОРКОЙ!), сверху поливаем растопленным сливочным маслом и настойкой шафрана. Повторяем эту процедуру еще 2 раза, после чего оборачиваем крышку кухонным полотенцем и накрываем кастрюлю. "Шапка" для крышки нужна для того, чтобы пар, выделяющийся при томлении впитывался в полотенце, а не стекал водой обратно в кастрюлю.

- Саму кастрюлю кладем на разогретый рассекатель, который размещаем непосредственно на самой конфорке. Убавляем огонь до минимума и томим рис около часа.

- Готовим копченую рыбу. Копченую рыбу делим надвое, промываем. В идеале ее надо готовить на сетке на пару. Я кладу в плоскую кастрюлю, наливаю на дно чуть воды и пропариваю на тихом огне под крышкой минут 15-20. Рыба готова к подаче".