Японский производитель игрушек создал робота для исследования Луны

Японский производитель игрушек Takara Tomy и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разработали миниатюрного робота для исследования лунной поверхности. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

На создание робота ушло шесть лет. Диаметр изобретения - 8 см, масса - 250 г.

В собранном виде - это шар, но он раскрывается после приземления на Луну, высвобождаются два колеса.

Робот сможет делать снимки спутника и несколько раз за сутки передавать их на Землю.

В 2023 году запланирован запуск к Луне двух ракет с этими роботами.

В настоящее время JAXA также сотрудничает с крупнейшей японской автомобилестроительной компанией Toyota Motor в создании лунохода, действующего на водородно-кислородной топливной батарее.