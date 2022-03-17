Микробов обвинили в кислородной катастрофе на Земле

В США выдвинули новую гипотезу возникновения кислорода на Земле. По словам сотрудников Массачусетского технологического института, этому могли поспособствовать морские микробы и минералы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Наука гласит, что сначала наша планета не могла похвастаться насыщенным воздухом, однако 2,3 миллиарда лет назад произошла Кислородная катастрофа. Так ученые называют резкое увеличение доли легкого газа в атмосфере.

После применения компьютерной модели выяснилось, что причиной "взрыва" могло стать расщепление органики микробами. Для окисления они использовали именно кислород. Однако вещества расщеплялись лишь частично - получившаяся "липкая" органика связывалась с минералами в осадке, и материал не мог окисляться дальше. Избытки кислорода от микробов накопились в атмосфере и помогли Земле стать тем, чем она является сегодня.

Микробы, которые могли участвовать в указанном процессе, встречаются в Мировом океане до сих пор. Речь идет о бактериальной группе SAR202, передает Nature Communications.