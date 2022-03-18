Разрабатывается электропоезд с подзарядкой от гравитации

Ученые и инженеры из австралийской компании Fortescue Future Industries начали разработку первого в мире поезда, который будет получать энергию от силы гравитации. На этот проект в компании планируют потратить 50 млн долларов в течение следующих двух лет, сообщает Daily Mail, передает Day.Az.

В компании Fortescue Future Industries хотят создать поезд, которому не нужно будет останавливаться для подзарядки своих электрических батарей, так как у него будет постоянный источник энергии: подпитка будет происходить во время движения на спусках. По словам ученых, трение при торможении будет создавать электрическую энергию, и теоретически поезд будет перевозить грузы и пассажиров без остановки.

Новый поезд с рабочим названием Infinity Train (поезд-бесконечность) будет приводить в движение сила гравитации. В компании Fortescue Future Industries считают, что первый свой рейс он сможет выполнить уже в конце этого десятилетия.

Компания хочет устранить необходимость использования дизельных двигателей и создать сеть транспортных средств, которые не загрязняют окружающую среду. По словам Эндрю Форреста, основателя компании Fortescue Future Industries, новые поезда смогут помочь резко сократить выбросы парниковых газов.