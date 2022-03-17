Грязный воздух связали с высоким риском аутоиммунных заболеваний

Ученые показали, что длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличить риск аутоиммунных заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Вероны в Италии, об исследовании которых сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные о 81 363 мужчинах и женщинах, которые принимали участие в отслеживании риска переломов с июня 2016 года по ноябрь 2020 года. У 12 процентов диагностировали иммунные заболевания.

Ученые учитывали среднее долгосрочное воздействие мелких твердых частиц (известных как PM10 и PM2,5), которые образуются из таких источников, как транспортные средства и электростанции. Уровни концентрации 30 микрограммов на кубический метр для PM10 и 20 микрограммов на кубический километр для PM2,5 являются пороговыми значениями, которые обычно считаются вредными для здоровья человека. Длительное воздействие высоких уровней загрязнения воздуха оказалось связано с повышением риска ревматоидного артрита примерно на 40 процентов, повышением риска воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона и язвенный колит, на 20 процентов, а также повышением на 15 процентов риска заболеваний соединительной ткани, например, волчанки.

Исследователи подчеркивают, что непосредственная связь грязного воздуха и риска заболеваний остается спорной. Тем не менее уже известно, что загрязнение воздуха влияет на иммунную систему, а курение, при котором выделяются некоторые характерные для сжигания ископаемого топлива токсины, является предрасполагающим фактором ревматоидного артрита.