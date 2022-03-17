Врачи рассказали, какие продукты содержат гормоны молодости

Что такое гормоны молодости и почему их недостаток ускоряет старение? Как поддержать свой гормональный фон с помощью продуктов? Об этом рассказали врачи-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в новом выпуске программы "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az.

Как известно, с возрастом синтез гормонов в организме снижается и человек начинает стареть. Изменения выработки гормонов начинаются уже в 30-35 лет, и, чтобы замедлить этот процесс, многие прибегают к помощи так называемой антивозрастной медицины и индустрии красоты. Они предлагают целый ряд препаратов, содержащих гормоны: кремы, инъекции, пластыри. И настоятельно рекомендуют начинать использовать их как можно раньше. Однако эксперты советуют подходить к этому вопросу с большой осторожностью.

"Косметика с гормонами сначала дает эффект, но потом, к сожалению, может оказывать негативное влияние на структуру кожи", - предостерегает Светлана Трофимова.

Да, гормонально заместительная терапия крайне необходима для лечения различных заболеваний, но ее эффективность с целью омоложения не доказана.

"Принимать здоровым людям препараты с гормонами самостоятельно и в больших дозах довольно опасно. Это может привести к негативным последствиям", - заявляет Владимир Хавинсон.

Что же делать для того, чтобы поддержать гормональный фон без использования терапии? Специалисты назвали пять гормонов, отвечающих в организме за молодость и долголетие, которые с возрастом можно восполнять с помощью доступных каждому продуктов питания.

В частности, такой женский гормон красоты как эстроген содержится в соевых продуктах, буром рисе, льняных семечках, а также овощах, фруктах и травяном чае с фитоэстрогенами. Фитоэстрогены аналогичны гормонам, которые вырабатывает организм, и тоже обладают высокой биологической активностью.