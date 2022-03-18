Названо новое последствие глобального потепления для здоровья

Исследователи из Мичиганского университета в США назвали новые последствия глобального потепления на здоровье. Оказалось, что изменение климата способствует усугублению симптомов аллергии. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты разработали модель, которая включала в себя 15 наиболее распространенных типов пыльцы и то, как на них воздействуют будущие прогнозы погоды и осадков. Согласно результатам исследования, из-за повышения температуры и большого содержания CO2 в атмосфере, аллергические сезоны станут продолжительнее и интенсивнее. Травы, цветы и деревья начнут расцветать раньше и производить гораздо большее количество пыльцы (на 200 процентов, по подсчетам ученых). Кроме того, к концу этого столетия выбросы пыльцы могут начаться весной на 40 дней раньше, чем это происходило в период с 1995 по 2014 год.