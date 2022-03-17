Петух с маникюром прославился в соцсетях

Жительница Китая делает маникюр своему домашнему петуху, сообщает Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина фотографирует свои работы и публикует в интернете.

Женщина из Шанхая живет дома с петухом, которого держит в качестве питомца. В 2022 году китаянка решила превратить птицу в интернет-звезду, сделав ему маникюр на лапах. Для этого хозяйка привела животное в салон, но, как сообщается, ей отказали в обслуживании.

Впрочем, это не остановило женщину - теперь она сама делает маникюр петуху. Как рассказала хозяйка, на каждую лапу у нее уходит больше часа. Кроме того, китаянка не ограничивается лишь нанесением лака: в ход идут блестки, бисер и прочие украшения.

После того, как фотографии с маникюром разлетелись по сети, пользователи начали переживать за здоровье петуха. Женщина заверила людей, что птица находится в прекрасном состоянии и живет счастливой жизнью.