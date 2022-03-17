https://news.day.az/unusual/1445439.html Мимо Земли пролетит астероид
Мимо Земли пролетит астероид
В средине мая мимо Земли пролетит астероид 2009 JF1, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале, передает Day.Az.
Отмечается, небесное тело пролетит 15 мая на расстоянии в 23 млн километров от нашей планеты.
"С такой дистанции яркость 2009 JF1 не превысит 26m, и его можно будет найти только самыми большими наземными телескопами. При этом объект не перестает быть потенциально опасным, но степень этой опасности не превышает 1 : 1 700 000", - говорится в публикации.
До этого считалось, что астероид может столкнуться с планетой с вероятностью 1 : 4 000.
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