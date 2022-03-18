Какие продукты вызывают повышенное газообразование

В новом выпуске программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Мясников заговорил о повышенном газообразовании. С этим явлением, наверняка, сталкивались многие. Некоторые очень его стесняются и пытаются себя сдерживать. Александр Леонидович рассказал, с какими продуктами лучше не перебарщивать, чтобы избежать неприятных последствий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы едим всевозможные полезные продукты: брокколи, зеленый горошек, брюссельскую капусту... Полезны для сердца, обладают противоонкологическим действием - все хорошо", - заметил доктор. Правда, эти овощи содержат рафинозу - сахарид, который очень плохо растворяется. Рафиноза достигает кишечника, и бактерии начинают ее перерабатывать, что может вызвать газообразование.

Также газы с неприятным запахом могут выделяться после употребления свинины, поскольку в ней содержатся сульфиды. А любимые нами кофе и шоколад снижают тонус сфинктера, отделяющего желудок от пищевода, и провоцируют отрыжку. Кроме того, доктор сообщил, что повышенное газообразование могут вызвать молочные продукты. Особенно у тех, кто страдает от непереносимости лактозы.

Еще один продукт, с которым стоит быть осторожнее, - груши. Обильная жирная пища также может привести к неприятному "сюрпризу" после еды. Бороться с запахом можно при помощи препаратов висмута.