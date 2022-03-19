Найдены птицы, поднимающиеся при полнолунии на 5 километров

Высота полета некоторых птиц по ночам прямо зависит от того, насколько ярко светит луна. Так, американские черные стрижи Cypseloides niger Borealis, которые гнездятся в основном в Колорадо в Скалистых горах, а зимуют в бразильской Амазонии, в лунные ночи поднимаются на высоту свыше 4000 м - намного выше, чем в те ночи, когда луна новая, или когда случаются затмения. Статья об этом опубликована в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заинтересовавшись образом жизни этих перелетных птиц, Андерс Хеденстрём из Лундского университета в Швеции и его коллеги поймали семь черных стрижей в Колорадо и снабдили каждую птицу устройством слежения. После анализа данных выяснилось, что стрижи провели более 99% своего восьмимесячного сезона в полете без размножения. Причем в ночи до и после новолуния средняя высота полета этих птиц составляла менее 1000 м. Однако в лунные ночи, особенно во время полнолуния, птицы проводили большую часть времени на высоте примерно 2000 м, а иногда поднимались еще выше, забираясь до 4000 и даже до 5000 м. Но во время полного лунного затмения, случившегося в январе 2019 года, птицы резко снизились, когда Луна потемнела, и это было совершенно уникальное событие. И они восстановили высоту своего полета сразу же после окончания затмения.

"То, что высота полета этих птиц зависит от лунных фаз, стало для нас полной неожиданностью, - говорит Хеденстрём. - Мы обнаружили также, что черные стрижи ниразу не приземлялись за восемь с половиной месяцев миграции, они все время оставались в воздухе".

Исследователи считают, что черные стрижи в полете охотятся за летающими насекомыми, тем самым подкрепляя в пути свои силы, а лунный свет помогает им обнаруживать желанную добычу - таким образом луна почти в буквальном смысле питает птиц своим лунным светом. Альтернативная гипотеза может состоять в том, что стрижи избегают каких-то ночных хищников, однако в таком случае высоты, куда они забираются, кажутся чрезмерными, да и спуски до 700 м во время затмений в таком случае кажутся малооправданными.