Названо точное время запуска коронавируса в космос

Белок коронавируса будет запущен в космос с космодрома Байконур около семи часов вечера по московскому времени 18 марта. Об этом рассказал Gazeta.ru Юсеф Хесуани, глава компании 3D Bioprinting Solutions, участвующей в проекте вместе с Роскосмосом, передает Day.Az.

"Сейчас мы в процессе подготовки к запуску, но сам полет еще не случился. Примерно в 18:55 произойдет старт ракеты с белком коронавируса, а работу космонавты МКС начнут в воскресенье. Это будут первые эксперименты, которые продлятся 8 дней. На орбите эксперимент закончится к 27-28 числу, дальше результаты будут анализироваться месяц-полтора уже на земле", - рассказал Хесуани.

По его словам, с помощью 3D-биопринтера космонавты МКС вырастят кристаллы SARS-CoV-2. В частности, речь идет о нуклеокапсиде (внутренняя оболочка для защиты генома и сам геном вируса) и белке RBD (отвечает за проникновение вируса в организм человека) штамма "омикрон".

"В космосе белки растут, кристаллизуются гораздо лучше, потому что на них не действует сила тяжести. Мы получаем сверхчистые большие кристаллы, которые можем анализировать разными методами. В нашем случае, чем больше кристалл, тем больше мы можем узнать о вирусе", - объяснил Хесуани.

Материал для исследования на МКС доставит пилотируемое судно "Союз МС-21.