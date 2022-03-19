Раскрыты способы создания успокаивающего интерьера в квартире

Антресоли с зоной отдыха, широкие подоконники, ширмы и природные элементы в интерьере помогут организовать уютную обстановку в квартире. Такие способы создания успокаивающего интерьера раскрыла дизайнер Алена Стаценко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Высокие потолки можно использовать для организации зоны отдыха на специальных антресолях, сооружение которых стоит доверить специалистам, так как профессионалы способны рассчитать безопасную нагрузку. Местом для отдыха может стать и широкий подоконник, легко превращающийся в лежанку с подушками и пледом. Красивая штора или ширма поможет отгородиться от внешнего мира.

Также Стаценко посоветовала кресла-гамаки и подвесные кресла - они способствуют расслаблению. Вокруг можно поставить растения и аромалампы, запах которых создаст ощущение близости к природе. "Можно использовать эфирные масла лаванды, можжевельника, яблока, вишни, розы", - рассказала дизайнер, добавив, что такие ароматы помогают восстанавливать силы.

Разнообразить интерьер ванной можно с помощью светильника для душевой кабины с разными режимами подсветки. Для оформления ванной Станценко посоветовала текстиль и дерево. Конкретные цвета для организации зон отдыха эксперт называть не стала, но отметила, что не стоит выбирать слишком яркие оттенки.