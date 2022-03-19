Названы седеющие позже остальных люди

Доцент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Владимир Пинегин назвал людей, которые седеют позже остальных. По его словам, в рыжих волосах содержится пигмент, который хуже поддается повреждению, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Рыжие люди седеют, как и все другие. Единственное, у рыжих пигмент феомеланин, который и обеспечивает яркий цвет, достаточно плохо подвергается повреждению, поэтому рыжие люди могут дольше не седеть", - рассказал трихолог.

Он также пояснил, что возраст, в котором волосы начинают седеть, зависит от многих факторов, в том числе генетики, образа жизни, стрессов. Пинегин добавил, что в настоящее время нет эффективных средств, которые могли бы приостановить этот процесс.

Седина может быть полностью обратима, только если стресс, вызвавший ее, был полностью компенсирован, указал врач. Он уточнил, что в среднем у рыжих людей волос на голове меньше - 90-100 тысяч, в то время как у брюнетов - 140-150 тысяч, однако это компенсируется толщиной волоса.