Честь французской кухни защитит женщина

Французскую кухню на Международном кулинарном конкурсе впервые будет представлять женщина. Наис Пироле возглавила команду поваров, которые готовятся к испытаниям в борьбе за одну из самых престижных премий в мире гастрономии - "Золотой Бокюз", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сейчас мы пытаемся убрать всё лишнее, отделить мясо от костей, разобраться с деталями, увидеть текстуры, реакции на приготовление. Надо решить, что нам нравится больше всего, что мы хотим представить на конкурсе. Мы активно взаимодействуем с дизайнерами, которые помогают нам определить направления работы, определиться с композицией.

Наис Пироле - выпускница лионского Института Поля Бокюза, где преподаёт победитель Международного кулинарного конкурса прошлого года Дави Тиссо.

В этом году в европейской секции будут оценивать поваров по двум категориям: вегетарианская закуска с картошкой и блюдо из мяса косули.