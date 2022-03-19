Место с самой плохой погодой в мире

Гора Вашингтон находится на территории американского штата Нью-Хэмпшир и является самым высоким пиком в северо-восточной части США.

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Здесь был зарегистрирован самый сильный ветер, скорость которого достигала 327 км/час. В 2004-м году здесь была зарегистрирована температура воздуха в - 42 градуса Цельсия. С учетом ветра, комфорт был на уровне - 74,77 градусов Цельсия. Рекорд скорости ветра здесь был установлен в 1934-м году и продержался 62 года!