https://news.day.az/unusual/1445949.html Место с самой плохой погодой в мире - ВИДЕО
Место с самой плохой погодой в мире - ВИДЕО
Гора Вашингтон находится на территории американского штата Нью-Хэмпшир и является самым высоким пиком в северо-восточной части США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Здесь был зарегистрирован самый сильный ветер, скорость которого достигала 327 км/час. В 2004-м году здесь была зарегистрирована температура воздуха в - 42 градуса Цельсия. С учетом ветра, комфорт был на уровне - 74,77 градусов Цельсия. Рекорд скорости ветра здесь был установлен в 1934-м году и продержался 62 года!
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