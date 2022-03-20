Создан робот-хирург для операций в брюшной полости

Российские ученые создали робота, оперирующего на органах брюшной полости. Изобретение дешевле и функциональнее, чем зарубежные аналоги, отметил директор Института конструкторско-технологической информатики РАН (ИКТИ РАН) Сергей Шептунов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что самым известным роботом-хирургом мира является система da Vinci. Мы ранее рассказывали о её успехах. Правда, по факту этот робот настолько дорог в производстве и использовании, что он в итоге делает примерно одну операцию в день. Это очень мало для столь высокотехнологичной машины.

Российские инженеры и медики попытались решить эти проблемы и сделать более "приземлённую", но более полезную систему.

Как сообщил Шептунов на онлайн-собрании научного совета Российской академии наук "Науки о жизни", это полностью российская разработка.

"Сначала была цифровая платформа, а потом, исходя из рыночных приоритетов и понимания прежде всего российского рынка, был сделан упор на абдоминальную хирургию", - приводит слова Шептунова ТАСС.

На данный момент разработка российских учёных проводит операции на живых животных и, как сообщается, оперирует в полном объёме.

ИКТИ РАН уже заручился поддержкой двух индустриальных партнёров. Они готовы достаточно быстро развернуть производство подобных роботов. Под "быстро" в данном случае подразумевается внедрение в клиническую практику порядка 2 000 роботов в течение ближайших 5-6 лет.

Для изготовления российского робота-хирурга не нужно покупать уникального оборудования: то, что сегодня используется на предприятиях, позволяет создать все необходимые детали.

"Мы хотели создать такую конструкцию, которая бы позволила значительно, чуть ли не в разы сократить стоимость операций. <..> что является ключевым для внедрения роботов в хирургии. Стоимость операции будет соизмерима с выплатами ОМС, то есть каждый пациент в Российской Федерации сможет сделать роботическую операцию практически бесплатно для него", - пояснил учёный.

Шептунов отметил, что в России в год делается 15 миллионов операций, и примерно 3,5 миллиона из них можно доверить роботу.

"Наша платформа позволяет нам мечтать о будущем, когда отдельные элементы хирургической операции можно будет делать автоматически. Эксперименты такие сегодня ведутся ссылка", - сообщил ученый.

Стоит ли доверять тело пациента роботу? Да, уверены учёные. Это будет не только безопасно, но и повысит качество лечения, уменьшит количество рецидивов. Кроме того, роботизированная хирургия, как ожидается, сократит время пребывания пациента в больнице.