У нашей Вселенной может быть близнец ночь

Физики выдвинули теорию, которая могла бы объяснить тёмную материю и космическую инфляцию. Она базируется на существовании антивселенной, в которой время течёт в обратном направлении, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Идея предполагает, что ранняя Вселенная была маленькой, горячей и плотной и настолько однородной, что время выглядит симметричным, двигаясь как вперёд, так и назад. Это позволяет объяснить тёмную материю: это просто новая разновидность частицы, называемой нейтрино, которая может существовать только в такой вселенной. И теория подразумевает, что нет необходимости в инфляции, которая, как считается, быстро увеличила размер молодой Вселенной вскоре после Большого взрыва.

Отмечается, что будущие эксперименты по поиску гравитационных волн или определению массы нейтрино могли бы раз и навсегда ответить на вопрос, существует ли эта зеркальная антивселенная.