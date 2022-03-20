Искусственный интеллект придумал десятки тысяч видов химического оружия

Ученые из компании Collaborations Pharmaceuticals, которая специализируется на поиске лекарств для лечения редких заболеваний, разработали искусственный интеллект (ИИ), способный придумать десятки тысяч видов химического оружия. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально предполагалось использовать эту технологию для создания новых лекарств, но всего за шесть часов ИИ смог создать более 40 000 потенциально смертельных молекул. Для этого его запрограммировали на поиск, а не на устранение токсического воздействия. По составу и действию молекулы были крайне похожи на VX - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое применялось еще во время Первой мировой войны.

Как уточняют авторы исследования, VX - это ингибитор ацетилхолинэстеразы, который задействован в работе мышц человека. Это оружие является смертельным, потому что может парализовать жизненно важные органы: диафрагму, легкие, а также лишить возможности двигаться.

Искусственный интеллект смог сгенерировать тысячи опасных соединений, часть из которых превосходила по токсичности VX, а часть - входила в другой класс химического оружия. Это крайне удивило ученых, так как VX является самым токсичным из когда-либо искусственно полученных молекул.

Авторы программы подчеркнули, что целью ИИ не было создание нового вида химического оружия. Они также отметили важность осознания другими исследователями высокого уровня ответственности, которая подразумевает понимание потенциальной опасности и недопустимости злоупотребления новыми разработками.