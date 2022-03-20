Какие препараты могут влиять на цвет зубов?

Главный внештатный специалист-стоматолог Департамента здравоохранения города Москвы Игорь Золотницкий назвал факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на цвет зубов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач напомнил, что нормальным цветом эмали принято считать не белый, а полупрозрачные и молочно-белые оттенки. По словам Золотницкого, на цвет эмали могут среди прочего влиять генетика, продукты и напитки, возрастные изменения и ряд заболеваний.

"Цветовые пигменты от употребления красящих продуктов - кофе, чая, газированных напитков, темных ягод - постепенно проникают в эмаль, что приводит к ее потемнению", - уточнил стоматолог.

Говоря о болезнях, врач отметил, что на цвет эмали влияют заболевания полости рта - например, кариес, а также некоторые нарушение обмена веществ. Также Золотницкий заявил, что на цвете зубов может отразиться химиотерапия, а также системный прием некоторых медикаментов - антидепрессантов, препаратов от аллергии или для регуляции кровяного давления. Употребление в детском возрасте тетрациклиновых антибиотиков также может привести к изменению природного оттенка зубов.

Врач отметил, что и травмы или неудачные оперативные вмешательства, приводящие к повреждению нервной ткани, могут стать причинами дисколорита.

"Влияет и окружающая среда, так постоянное употребление фторсодержащих веществ негативно сказывается на естественной белизне", - заключил Золотницкий.