Эндокринолог рекомендовала периодически отказываться от мяса

Врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рекомендовала россиянам периодически отказываться от употребления мяса. Ее слова передает URA.RU, передает Day.Az.

Филатова заявила, что один день в неделю без мяса полезен для пищеварения и дает организму отдохнуть. "Иногда мясо нужно заменять. Мясо длительно переваривается, для этого нужно много энергии. Религии придумали посты не просто так. Это нормально для кишечника. Это полезно", - объяснила она.

Филатова рассказала о заболеваниях, которые предполагают серьезные ограничения в потреблении мяса - например, подагра. Злоупотребление красным мясом способствует повышению мочевой кислоты, отметила специалист. Она предупредила, что при полном отказе от мясных продуктов следует внимательно следить за рационом и потреблением нужного количества полезных веществ. "Нужно обязательно следить за белковыми фракциями, общим белком, железом в сыворотке. Организм не может без белка - это наш строительный материал, и растительный белок не заменяет его. Надо смотреть за микроэлементами. Лучше кусок мяса съесть, чем шесть таблеток", - резюмировала Филатова.