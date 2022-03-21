https://news.day.az/unusual/1446277.html Возле древнейшей египетской пирамиды нашли пять неизвестных гробниц - ФОТО - ВИДЕО
Возле древнейшей египетской пирамиды нашли пять неизвестных гробниц - ФОТО - ВИДЕО
Египетские власти продемонстрировали пять древних гробниц, обнаруженных в начале марта возле Ступенчатой пирамиды в Саккаре - древнейшего крупного каменного здания в мире. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.
По словам генерального секретаря Службы древностей Египта Мостафы Вазири, неизвестные ранее гробницы были найдены в ходе археологических раскопок, которые велись с сентября 2021 года. Они богато украшены и предназначались для региональных правителей и управителей дворцов. "Мы полагаем, что сможем найти и другие гробницы в этом районе", - добавил Вазири.
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