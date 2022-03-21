Возле древнейшей египетской пирамиды нашли пять неизвестных гробниц

Египетские власти продемонстрировали пять древних гробниц, обнаруженных в начале марта возле Ступенчатой пирамиды в Саккаре - древнейшего крупного каменного здания в мире. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

По словам генерального секретаря Службы древностей Египта Мостафы Вазири, неизвестные ранее гробницы были найдены в ходе археологических раскопок, которые велись с сентября 2021 года. Они богато украшены и предназначались для региональных правителей и управителей дворцов. "Мы полагаем, что сможем найти и другие гробницы в этом районе", - добавил Вазири.