Названы помогающие уснуть продукты питания

Диетолог Роб Хобсон назвал продукты питания, помогающие уснуть. Об этом пишет Techradar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, хорошему сну способствуют продукты, которые содержат аминокислоту триптофан. К ним, среди прочего, относятся говядина, свинина, ягнятина, жирная рыба, такая как лосось или тунец, бобовые, яйца, бананы, соя, орехи и тыквенные или подсолнечные семечки. Приготовленные из них блюда помогают лучше спать.

Однако одного триптофана мало. Чтобы он достиг мозга, Хобсон посоветовал есть пищу с углеводами, такую как макароны, картофель или рис. "Эти продукты повышают уровень инсулина, который сразу несколькими способами способствует всасыванию триптофана, - объяснил он. - В частности, этот гормон уменьшает уровень других аминокислот, занимающих клетки, которые транспортируют в мозг различные вещества".