Доктор Мясников раскрыл привычки для хорошего самочувствия

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников озвучил свои утренние привычки, помогающие ему обеспечить хорошее самочувствие в течение дня. Доктор раскрыл их в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор заявил, что после пробуждения обычно испытывает боли во всем теле. "У меня болит спина, у меня болит колено, потому что у меня [в нем] жидкость, и я не могу его до конца сгибать, у меня синдром грушевидной мышцы, и мне "стреляет" в ногу, у меня болит голова, у меня болят локти", - признался Мясников.

Специалист отметил, что по утрам ему обычно не хочется ничего делать, однако он заставляет себя следовать привычкам, которые помогают ему чувствовать себя лучше. Одним из таких ритуалов врач назвал физические упражнения. "Я встаю, и пошло: [делаю] 100 берпи, 100 отжиманий, 100 подтягиваний", - поделился Мясников.

Помимо этого, по словам телеведущего, утром он также купается в холодной воде и ест кашу. Благодаря этим привычкам, как заключил доктор, он в течение всего дня чувствует себя нормально.