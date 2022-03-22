Во время конференции ребенок случайно раскрыл секрет отца

Пользователь Reddit опубликовал видео, на котором ребенок ворвался в онлайн-конференцию с участием отца и случайно раскрыл его секрет. Ролик набрал несколько десятков тысяч лайков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В опубликованном видео мальчик зашел в комнату отца, когда тот общался с коллегами по видеосвязи во время рабочей конференции, помахал руками, а затем убежал. После этого смутившийся мужчина принес извинения коллегам и встал со стула, чтобы закрыть дверь. В этот момент его собеседники заметили, что мужчина сидел на рабочей встрече без штанов.

"Отличные шорты!" - воскликнул один из участников конференции. Через несколько секунд он встал со стула и показал, что тоже одет в шорты.

В комментариях к ролику многие пользователи признались, что, как и герои видео, предпочитают носить удобную одежду во время онлайн-встреч с коллегами. "Я работаю главой одной компании, и я ношу футболку и шорты во время всех онлайн-встреч", - написал один из юзеров.