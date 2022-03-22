Женщина установила дома скрытую камеру и узнала причину беспорядка

Пользовательница сайта Reddit под ником JustRudy45 установила скрытую камеру в спальне, чтобы узнать причину постоянного беспорядка на кровати - заправленная постель женщины становилась мятой в ее отсутствие. Камера помогла женщине выяснить, что бардак все это время устраивала ее собака, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не могла понять, почему каждый раз, когда я возвращаюсь в спальню с кухни, где я делала кофе, моя кровать выглядит мятой, пока я не поставила дома скрытую камеру", - рассказала пользовательница. Пост женщина сопроводила роликом, на котором видно, как питомец забегает в комнату и начинает прыгать на кровати с игрушкой.

В комментариях многие пользователи посчитали поведение животного милым. "Какой очаровательный пес! Когда нас нет дома, наш кот делает то же самое", "Это определенно самое лучшее, что я видел за эту неделю", "Ха-ха, эта собака очень активная", - написали они. Еще один юзер предложил проиграть видео наоборот, чтобы увидеть, как собака поправляет постель хозяйки.