Охранник рискнул жизнью, чтобы отогнать бегемота от посетителей

В одном из зоопарков Индии посетитель запечатлел довольно пугающее зрелище. Охранник без всякой подстраховки коллег и защиты решил прогнать бегемота, пытавшегося выбраться из вольера, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Посетители вели себя очень спокойно и не спешили покидать опасное место.