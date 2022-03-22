https://news.day.az/unusual/1446627.html Охранник рискнул жизнью, чтобы отогнать бегемота от посетителей - ВИДЕО
Охранник рискнул жизнью, чтобы отогнать бегемота от посетителей - ВИДЕО
В одном из зоопарков Индии посетитель запечатлел довольно пугающее зрелище. Охранник без всякой подстраховки коллег и защиты решил прогнать бегемота, пытавшегося выбраться из вольера, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Посетители вели себя очень спокойно и не спешили покидать опасное место.
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