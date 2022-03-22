Михаил Лабковский рассказывает, как правильно ссориться

Российский психолог, писатель, юрист, телеведущий и радиоведущий Михаиил Лабковский поделился на своей странице в Instagram правилами "грамотной ссоры", чтобы они не привели к неприятным отдаленным последствиям.

"Не копи обиды, иначе снова попадёшь в вышеописанные ловушки. Научись ловить негатив на подходе. Начни с местоимения "я": используй фразы "Я так не люблю", "Я это не принимаю". Очень важно дать понять, что конкретно тебе не нравится. Поверь, любые психологически здоровые люди не хотят оскорбить. У партнёра, если он, конечно, не садист и не нарцисс, нет желания тебе насолить. Но если девушка молчит как рыба и не высказывает никаких претензий, человек может даже не догадываться, что сделал что-то не так.⠀

Меня удивляет, как часто люди приходят для того, чтобы я научил их каким-то хитрым манипуляциям. Дескать, ну вы же психолог, расскажите, как надо посмотреть на бойфренда, чтобы он сразу захотел мыть за собой тарелки. Это неправильно. Отношения между людьми должны быть прозрачными как слеза. Говори то, что думаешь, описывай то, что испытываешь, ведь вряд ли тебя окружают сплошь одни телепаты. Чем больше ты откроешься, тем более благополучным, гармоничным и приносящим удовольствие получится любовный союз. Кстати, помимо конфликтов этот подход касается многого - от секса до совместных планов на жизнь", - говорится в публикации.